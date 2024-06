La presse espagnole encense le Real Madrid

La presse espagnole encense dimanche le Real Madrid.

L'insatiable 'machine à gagner' a remporté sa quinzième Ligue des champions samedi face à Dortmund (2-0) au terme d'une saison d'une impressionnante solidité.

'Immortels', titrent en coeur les quotidiens espagnols AS et El Mundo. 'Le Real Madrid remporte sa quinzième Ligue des champions grâce à un énorme souffle final contre un Dortmund supérieur en première mi-temps' résume AS.

L'autre journal sportif de référence Marca célèbre lui la 'machine à gagner' du Real, qui a fini par s'imposer grâce à un but de Carvajal à la 74e et un autre de Vinicius à la 83e, alors que le gardien belge Thibaut Courtois a 'contenu Dortmund en première mi-temps.'

Sur sa Une, Marca met en avant la déclaration d'après-match du président emblématique du Real Florentino Pérez, déjà tourné vers l'avenir: 'C'est le point de départ pour aller chercher la 16e!', a-t-il déclaré.

La peur inspirée comme 12e homme

Dans ses pages, le quotidien affirme que le Real 'joue à 12' sur le terrain, pas avec l'aide de l'arbitre mais 'de la peur' qu'elle impose à ses adversaires, 'meilleur attaquant' actuel du club merengue.

Pour El Pais, 'le Real agrandit sa légende avec sa 15e Ligue des champions', tandis que le quotidien catalan Mundo Deportivo titre, forcément un peu lassé par le nouveau succès du grand rival du FC Barcelone, 'encore une fois'.

'Madrid soulève sa 15e Coupe après un scénario habituel: Dortmund a raté plusieurs occasions franches et l'a payé cher' comme plusieurs adversaires du géant espagnol cette saison, dont Leipzig (8e), Manchester City (quarts) et le Bayern Munich (demies).

/ATS