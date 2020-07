Lausanne-Sport arrive à bon port

par Laurent Ducret

376 jours après les trois coups à Schaffhouse pour un nul 2-2 d’une saison aussi interminable qu'improbable, le Lausanne-Sport est enfin arrivé à bon port. Il a cueilli à Nyon face au Stade Lausanne-Ouchy la victoire (4-0) qui officialise sa promotion en Super League deux ans après une relégation mortifiante.

Sur une pelouse où ils avaient concédé le 30 août dernier leur première défaite de l’exercice (3-0), le Lausanne-Sport a témoigné de la maîtrise espérée. Une malheureux autogoal de Marko Maletic à la 16e et une frappe imparable du latéral Nikola Boranijasevic à la 51e ont permis aux joueurs de Giorgio Contini de vivre une soirée plutôt paisible. Le 3-0 était signé par Alexandre Pasche à la 65e, le 4-0 par Nicolas Getaz dans le temps additionnel. L’intérêt de cette avant-dernière journée s’est alors très vite tourné vers la place de barragiste. Elle reviendra à mois d'un tremblement de terre au FC Vaduz, qui s'est imposé 2-1 au Rheinpark devant Schaffhouse alors que les Grasshoppers ont, avec leur nul 2-2 à Aarau, connu une nouvelle désillusion. La formation de la Principauté prècède avant la dernière journée le 'Rekordmeister' de 3 points et possède une meilleure différence de buts (+ 26 contre + 23). Pour les Zurochois, la messe semble dite.

Une certaine fébrilité au moment de conclure

On le sait,la promotion du Lausanne-Sport était acquise à 99,9 % depuis le revers essuyé lundi par les Grasshoppers à Wil. Elle était même certaine pour la plupart des observateurs avant le restart du 19 juin dans la mesure où l’avantage des Vaudois sur les Zurichois se chiffrait à 15 points. Seulement comme le tennisman qui se crispe à l’instant de servir pour le match, Giorgio Contini et ses joueurs n’ont pas pu masquer une certaine fébrilité lors de ce sprint final. Comme si la pause provoquée par la pandémie du coronavirus et la malheureuse élimination en Coupe de Suisse le 14 juin devant le FC Bâle dans un quart de finale que le LS ne méritait nullement de perdre avaient brisé le magnifique élan d’une équipe qui a su écraser la concurrence jusqu’au 21 février.

Fort du soutien sans faille d’Ineos, ce géant de la chimie dont le PDG Jim Ratcliffe est la première fortune du Royaume-Uni, le Lausanne-Sport sera l’un des rares clubs de Super League à n’endurer aucune souffrance sur le plan financier. Même si Jim Ratcliffe et son frère Bob, qui assume la présidence du Lausanne-Sport, n’entendent pas, même s'ils en ont largement les moyens, renverser la table d'entrée de jeu, le Lausanne-Sport n’aura pas vraiment le droit de décevoir la saison prochaine qui sera marquée en novembre par l’ouverture du nouveau stade de la Tuilière.

'Notre actionnaire se refuse à faire des folies'

'Je suis conscient de toutes les attentes suscitées par cette promotion', lâche le nouveau directeur sportif du club Souleymane Cissé. Pour l’Ivoirien, la première urgence sera de reconduire les contrats des joueurs en place. 'Dan Ndoye, qui a signé à Nice, sera le seul joueur-cadre à partir, précise Souleymane Cissé. A moi ensuite de recruter malin. Je le répète une nouvelle fois: notre actionnaire se refuse à faire des folies. Le premier objectif assigné par Ineos pour la saison 2020/2021 sera le maintien. Et dans un championnat à dix, aucun maintien ne peut être confortable.'

Même Souleymane Cissé ne l’avoue pas ouvertement, il apparaît très plausible qu’une véritable synergie verra le jour entre Nice, l’autre club possédé par Ineos, et le Lausanne-Sport. Avec son mercato très ambitieux – le Portugais Ronny Lopes (FC Séville) et l’ancien international français Morgan Schneiderlin (Everton) ont notamment déjà signé -, le club azuréen devrait très vite composer avec des joueurs en mal de temps de jeu et qui pourraient trouver à Lausanne un contexte favorable pour s’exprimer. Souleymane Cissé devra veiller toutefois à conserver une identité vaudoise pour que les supporters adhèrent pleinement au projet. 'Nous privilégierons la relève. Il y a de nombreux jeunes de première force dans la région. Nous leur donnerons leur chance', assure le directeur sportif. Nommé 'Talent Manager' du club, Xavier Margairaz abonde dans le même sens. 'Le projet que nous conduisons est un très beau projet', affirme avec force l’ancien stratège du FC Zurich.

/ATS