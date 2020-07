Lausanne, battu à Vaduz, devra attendre

Lausanne a concédé sa sixième défaite de la saison en Challenge League. Les Vaudois se sont inclinés 2-1 sur la pelouse de Vaduz. Le club de la Pontaise devra attendre avant de fêter la promotion.

Lausanne n'est décidément pas à l'aise face aux Liechtensteinois cette saison avec deux défaites et un nul. Pourtant, les joueurs de l'entraîneur Giorgio Contini avaient pris l'avantage à la 55e sur le 21e but de la saison de Turkes. Mais deux coups de tonnerre sur des coups de pied arrêtés ont permis aux joueurs de la Principauté. Les têtes de Yannick Schmid (62e) et de Berkay Sülüngöz (69e), suite à des corners, ont causé la perte des Vaudois.

Vaduz a pris la deuxième place à neuf points de Lausanne avant le match Grasshopper - Schaffhouse (20.30).

/ATS