Lausanne en bonne position

Lausanne a fait un bon pas vers les play-off de la Conference League. Les Vaudois ont battu le FC Astana 3-1 lors du match aller du 3e tour qualificatif.

Avant d'avaler les 5500 kilomètres qui séparent la ville olympique de la capitale kazakhe, les Vaudois espéraient pouvoir sur un petit matelas. Mais pour cela, il fallait que les joueurs de Peter Zeidler marquent des buts.

Ce qu'ils ont fait dès la 24e grâce à Roche. Mieux, les Lausannois ont doublé la mise juste avant la mi-temps. Kaly Sène a profité d'une erreur de la défense adverse pour piquer le ballon dans le but.

Le LS a cependant eu très chaud en deuxième période lorsqu'Astana a trouvé le poteau et que le montant a gentiment redonné le ballon au portier Letica. Mais heureusement, les 'Bleu et blanc' ont pu inscrire le 3-0 à la 72e. Le centre de Poaty a trouvé Ajdini qui a vu le ballon lui rebondir sur le tibia.

Ajdini aurait pu mettre son équipe définitivement à l'abri quelques minutes plus tard, mais l'attaquant du Kosovo a trop ouvert son pied.

Pire, à la 91e, c'est un coup de canon de Basic, heureux de ne pas avoir été expulsé en début de match, qui a permis à Astana de rentrer au Kazakhstan avec seulement deux buts de retard.

Lugano fessé

Tout le contraire de Lugano qui a connu une sévère désillusion en se faisant fesser par Celje 5-0 à Thoune au même stade que les Vaudois. Décidément, les Slovènes ne conviennent pas aux Tessinois. Ils avaient en effet éliminé les Bianconeri en mars dernier au stade des huitièmes de finale de cette même Conference League.

Comme la saison passée, les Tessinois ont commis trop d'erreurs et ont accordé non pas un, mais deux penalties transformés par Kovacevic.

