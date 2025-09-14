Lausanne n'y arrive toujours pas en championnat

Le Lausanne-Sport enchaîne les défaites en Super League. Battus 3-1 par Grasshopper à Zurich ...
Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Le Lausanne-Sport enchaîne les défaites en Super League. Battus 3-1 par Grasshopper à Zurich, les Vaudois, qui ont fini à 10, ont encaissé un quatrième revers de rang en championnat.

Brillants en Conference League, les hommes de Peter Zeidler n'y arrivent tout simplement pas sur la scène nationale. Leur seule victoire remonte à la première journée, lorsque Gaoussou Diakité avait arraché les trois points à la Tuilière contre Winterthour (3-2).

Les trois buts de GC sont venus de la tête de Luke Plange (40e), du pied droit de Lee Young-jun (68e, penalty) et du pied gauche de Jonathan Asp (74e). Le Saoudien Al Saad a réduit la marque pour le LS à la 76e.

Carton rouge sévère

Lausanne dispose certes de circonstances atténuantes. Les Vaudois sont privés de Diakité, suspendu quatre matches après son coup de sang lors de la précédente défaite contre Saint-Gall (2-1), et ont dû évoluer à Zurich sans Jamie Roche. L'expulsion de Souleymane Ndiaye à la 49e minute pour un deuxième carton jaune était en outre plus que sévère.

Mais avec trois points en cinq matches, le bilan est insuffisant. Le LS aura une occasion de rectifier le tir mercredi à Lugano - un match en retard de la 4e journée - pour éviter de prendre trop de retard sur le top 6.

Young Boys enchaîne

En déplacement à Lucerne, Young Boys a de son côté signé une cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Les Bernois se sont imposés 2-1 sur des réussites de Chris Bédia (54e) et Christian Fassnacht (64e). Lucas Ferreira avait égalisé pour Lucerne (60e).

/ATS
 

