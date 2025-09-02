Lausanne prête de la Fuente à Ceuta

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Après avoir laissé filer son joyau Alvyn Sanches à Young Boys, Lausanne-Sport a perdu un deuxième attaquant lundi lors de la dernière journée du mercato international.

Konrad de la Fuente rejoint en effet l'AD Ceuta FC, néo-promu en 2e division espagnole. L'Américain de 24 ans a été prêté jusqu'au terme de la saison, a annoncé le LS.

De la Fuente était arrivé durant l'été 2024 dans la capitale vaudoise, et a disputé 31 matches avec le club lausannois (1 but inscrit seulement). Il est toujours sous contrat avec le FC Lausanne-Sport jusqu’au 30 juin 2027.

/ATS
 

