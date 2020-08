Le Barça et le Bayern en quarts de finale

Barcelone et le Bayern Munich se retrouveront en quarts de finale de la Ligue des champions à Lisbonne. Le Barça a battu Naples 3-1, tandis que les Allemands ont écarté Chelsea 4-1.

Emmenés par un Lionel Messi toujours aussi étincelant, les Catalans n'ont guère tremblé dans un Camp Nou vide et après le 1-1 obtenu en Italie. Tout juste ont-ils frémi lorsque Mertens a trouvé le poteau à la 2e minute. Mais à la 10e, Lenglet a pu ouvrir le score de la tête. Après avoir visionné la VAR, l'arbitre turque Cakir a validé cette réussite du défenseur français.

Puis Lionel Messi a choisi de rappeler à tout le monde qu'il n'est pas qu'il n'est pas sextuple Ballon d'Or ni septuple Pichichi de Liga pour rien. Dans un tout petit espace et après avoir récupéré le ballon avec un peu de chance dans la surface de réparation, l'Argentin a brossé le ballon du gauche alors qu'il était en train de tomber au milieu de plusieurs défenseurs napolitains. L'effet imprimé a permis au ballon de frapper le poteau intérieur avant de rentrer pour le 2-0 à la 23e.

Sept minutes plus tard, la Pulga pensait bien avoir inscrit le 3-0, mais la VAR a invalidé le but pour une faute de main peu évidente de l'Argentin. Le 3-0 est toutefois arrivé dans les arrêts de jeu avec un penalty transformé par Luis Suarez. Les joueurs de Gennaro Gattuso ont ensuite réduit le score quelques instants plus tard et juste avant la pause.

Malgré pas mal de bonne volonté, les Italiens n'ont pas désarçonné les hommes de Quique Setien.

A Lisbonne dans six jours, les Espagnols croiseront la route du Bayern qui n'a pas eu de peine à faire mordre la poussière à Chelsea. Vainqueurs 3-0 à Londres à l'aller, il faut dire que les Bavarois pouvaient voir venir. Et avec la forme affichée par Robert Lewandowski, difficile pour les Londoniens de marquer trois buts sans en encaisser.

Le Polonais, meilleur buteur de la compétition avec désormais 13 réussites, a ajouté deux goals à sa collection 2019/20. Celui qui remportera ce duel sera opposé en demi-finale au vainqueur du match entre Manchester City et Lyon. Les deux autres quarts auront comme affiches Leipzig - Atletico Madrid et Atalanta - PSG.

/ATS