Le FC Sion s'enfonce encore plus

14e match sans victoire pour le FC Sion ! Les entraîneurs passent, les maux subsistent. Les Sédunois se sont enfoncés encore plus avec une défaite 2-1 à Tourbillon devant les Grasshoppers.

Une semaine après le 4-0 de Berne contre les Young Boys, David Bettoni a, ainsi, encore connu l'amertume de la défaite. L'ancien assistant de Zinédine Zidane au Real Madrid aura toutefois la satisfaction d'avoir dirigé une équipe qui s'est battue jusqu'à la 95e minute. Et qui aurait peut-être pu vaincre le signe indien si Mario Balotelli avait marqué sur un enchaînement remarquable à la 20e minute. Vraiment impliqué cette fois, Super Mario a tenté de sonner la révolte. Seulement, on sent que l'Italien souffre toujours d'un déficit sur le plan physique qui l'empêche de s'exprimer comme son président pouvait l'espérer.

Les Sédunois se sont inclinés sur une réussite de Guilherme Schettine à la 71e minute. Buteur lors de ses trois derniers matches, le Brésilien a offert aux Zurichois un succès sans prix. Il leur permet de compter désormais un avantage de huit points sur leurs adversaires du jour.

Le Grasshoppers et le FC Zurich désormais hors d'atteinte, le FC Sion livrera bien un duel avec le FC Winterthour pour éviter la place de barragiste. Le léger mieux entrevu samedi soir sur le plan de l'engagement n'autorise qu'un fragile espoir. Quel crédit peut-on, en effet, apporter à une équipe qui ne gagne plus un match de Super League depuis le 15 octobre dernier ?

