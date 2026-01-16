Le LS pour se rapprocher d'YB

La 20e journée de Super League verra samedi un duel entre le LS et YB. Les Vaudois, 7es, essaieront ...
Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

La 20e journée de Super League verra samedi un duel entre le LS et YB. Les Vaudois, 7es, essaieront de revenir sur les Bernois, 6es.

Vainqueurs de Servette à la Praille 1-0, les Vaudois ont commencé l'année du bon pied. Ils connaissent également leur adversaire en seizièmes de finale de la Conference League (Sigma Olomouc) et peuvent donc se concentrer sur le championnat avec ce déplacement à Berne.

Il y a cinq points d'écart entre les hommes de Peter Zeidler (24 pts) et les Jaune et Noir (29). YB couche sur deux revers sévères, 6-2 et 3-0. Leur défense inquiète, mais les Vaudois font parfois preuve d'inconstance.

A Winterthour, St-Gall a une belle occasion de revenir à hauteur du leader Thoune qui joue dimanche. Dans le dernier match, Lucerne accueille Lugano. Lucerne reste sur un succès probant 4-0 à Lausanne, alors que les Tessinois ont enchaîné trois victoires avant Noël.

/ATS
 

