Le LS se met à l'abri en battant Grasshopper

Le Lausanne-Sport s'est sans doute définitivement mis à l'abri en Super League en allant battre GC dimanche (3-2). Le derby bernois est revenu au FC Thoune.

Après une victoire obtenue mercredi face au FC Zurich, le Lausanne-Sport a de nouveau connu le succès au Letzigrund en s'imposant 3-2 contre Grasshopper.

Mal rentrés dans leur match, les Vaudois ont subi l'ouverture du score de Dirk Abels après huit minutes seulement. Mais un coup de tête de Kevin Mouanga a remis le LS dans la rencontre (22e).

La troupe de Peter Zeidler a ensuite creusé l'écart en seconde période. Olivier Custodio a inscrit un superbe coup franc (50e), avant que Seydou Traore ne fasse le break (63e). Un but important, puisque GC est revenu à 3-2 (72e), sans réussir à égaliser.

Lausanne revient à six points des Young Boys, sixièmes, et prend 12 longueurs d'avance sur son adversaire du jour, qui occupe la place de barragiste.

Le derby bernois pour Thoune

La série d'invincibilité du FC Thoune continue et se porte désormais à douze matches. Le leader s'est imposé 2-1 dans le derby bernois face aux Young Boys.

Les anciens Lausannois d'YB avaient pourtant bien lancé ce match. Après une belle percussion de Joël Monteiro, Alvyn Sanches n'a pas tremblé pour marquer le 1-0 (7e).

Les hommes de Mauro Lustrinelli sont toutefois revenus des vestiaires avec des intentions bien différentes, égalisant par Valmir Matoshi (50e). Nils Reichmuth a finalement offert la victoire (80e) à des Thounois qui n'avaient plus gagné au Wankdorf depuis août 2017.

/ATS