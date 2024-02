Le Lausanne-Sport revoit la lumière

Après huit matches sans le moindre succès, Lausanne a revu la lumière. A la Tuilière, le LS a battu Yverdon 3-1 dans un derby vaudois au scénario improbable.

La formation de Ludovic Magnin a réussi une entame de rêve. Elle a mené, en effet, 3-0 avant la demi-heure grâce aux réussites d'un Donat Rrudhani à nouveau brillant, de Kaly Sène et de Rares Ilie. Elle s’est même retrouvée en supériorité numérique juste après le 3-0 avec l’expulsion justifiée de Niklas Gunnarsson pour son intervention sur Ilie qui a tout de même pu marquer.

Mené 3-0 et à 10 contre 11, Yverdon était parti pour vivre l’heure de jeu la plus tourmentée de sa saison. Mais la réduction du score de Marley Aké dans le temps additionnel de la première période a relancé les joueurs du Nord-Vaudois. Malgré leur infériorité numérique, ils n’ont pas abdiqué et ils auraient pu revenir à 3-2 si Karlo Letica n’avait pas détourné un penalty de Varol Tasar à la 73e. L’exploit du gardien croate a évité à Ludovic Magnin de vivre sans doute la fin de match la plus stressante de sa carrière d’entraîneur.

Ce succès, dû à un début de rencontre vraiment emballant, permet au LS de revenir à la hauteur des Grasshoppers au classement. Les Zurichois reçoivent le FC Bâle ce soir.

St. Gall tenu en échec par Winterthour

Dans l’autre rencontre disputée à 18.00, St. Gall a partagé l’enjeu (2-2) avec Winterthour. Après quatre défaites de rang, les St. Gallois espéraient se refaire une santé. Ils ont mené deux fois au score grâce notamment à une réussite de Bastien Toma avant une fin de match compliquée. L’expulsion de Mattia Zanotti à la 71e n’a précédé que six minutes l’égalisation de Nishan Burkart.

Les Zurichois qui ont pris 17 points lors de leurs 8 derniers matches, ont apporté une nouvelle preuve de leur valeur. Avec Patrick Rahmen, le FC Winterthour est devenu une équipe qui tient parfaitement la route.

/ATS