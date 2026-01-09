Le Maroc et le Sénégal dans le dernier carré

Le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations, qu'il dispute à domicile. Ceci en battant logiquement le Cameroun 2-0, vendredi soir à Rabat.

Devant plus de 60'000 supporters, les Lions de l'Atlas ont pris les devants en première période grâce à l'inévitable Brahim Diaz (1-0, 26e), meilleur buteur du tournoi avec cinq réalisations, avant de prendre le large à la 74e par Ismaël Saibari. Ils joueront leur demie mercredi prochain contre le Nigeria ou l'Algérie, qui s'affrontent samedi.

Le Sénégal en demi-finales

Le Sénégal s'est lui aussi qualifié pour les demi-finales en battant 1-0 le Mali, réduit à 10, vendredi à Tanger.

Les Lions de la Teranga, champions d'Afrique 2021, affronteront mercredi pour une place en finale la Côte d'Ivoire, tenante du titre, ou l'Egypte. Iliman Ndiaye a inscrit le but sénégalais (27e) en profitant d'une erreur du gardien adverse, avant que les Maliens n'écopent de leur troisième carton rouge dans cette CAN, avec l'exclusion d'Yves Bissouma.

/ATS