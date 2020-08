Le PSG est arrivé au Portugal avec Mbappé

Le Paris SG a atterri samedi à Faro (Portugal), où il restera trois jours avant son quart de finale de Ligue des champions. Les blessés Kylian Mbappé et Marco Verratti sont convoqués.

Toutefois l'Italien n'a pas fait le déplacement selon la presse qui l'annonce forfait contre l'Atalanta Bergame.

C'est une mauvaise nouvelle de plus pour le PSG, qui dispute mercredi son quart de finale. Selon RMC Sports, Verratti, touché au mollet cette semaine, n'a pas accompagné ses coéquipiers samedi dans l'avion pour Faro, où le club effectuera un stage de préparation de trois jours.

Selon le média, le club de la capitale a acté le forfait de 'Petit Hibou' pour le quart de finale à Lisbonne, tandis que sa participation au reste du tournoi reste incertaine. L'entraîneur Thomas Tuchel, lui aussi blessé - il s'est fait une entorse à une cheville ! - n'avait pas caché en milieu de semaine son inquiétude sur le cas de Verratti, victime d'une 'contusion importante' au mollet droit.

L'Italien fait en revanche bien partie du groupe de 28 joueurs convoqués pour ce stage, tout comme l'attaquant français Kylian Mbappé, qui continue de récupérer d'une blessure à la cheville. Son compatriote Layvin Kurzawa, qui souffre lui d'une lésion musculaire à une cuisse, est également de la partie, ainsi que l'Allemand Thilo Kehrer, touché à une oreille selon plusieurs médias.

Mbappé et Kurzawa sont eux en tout cas bien du déplacement à Faro, selon les quelques clichés distillés par le club sur ses réseaux sociaux dans l'après-midi.

Mais l'absence de Verratti, si elle se confirme, va dégarnir encore plus le onze parisien, déjà privé d'Angel Di Maria, suspendu pour le quart de finale, et peut-être de Mbappé, lancé dans une course contre la montre pour revenir de blessure à temps.

Vingt-huit joueurs composent ce groupe parisien élargi avec notamment plusieurs jeunes dont Kays Ruiz-Atil, Arnaud Kalimuendo ou encore Timothée Pembélé.

/ATS