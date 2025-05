Le PSG rejoint l'Inter en finale

La finale de la Ligue des Champions opposera le 31 mai à Munich l’Inter Milan au Paris St-Germain. Au lendemain de la qualification de l'Inter, les Parisiens ont livré la marchandise face à Arsenal.

Huit jours après sa victoire 1-0 à Londres, le PSG a remporté 2-1 le match retour. Sans leur meilleur atout Ousmane Dembélé jusqu’à la 70e minute, les Parisiens ont globalement maîtrisé leur sujet. La seule fausse note est venue de la réduction du score des Anglais à la 76e par Bukayo Saka après une grossière erreur du capitaine Marquinhos.

Après un début de rencontre difficile face aux vagues adverses, les Parisiens ont eu le bonheur d’ouvrir le score à la 27e sur un enchaînement parfait de Fabian Ruiz après un renvoi trop axial de Thomas Partey. Champion d’Europe l’an dernier avec le Roja, le demi traçait ainsi une voie royale à ses couleurs, celle qui conduit à une deuxième finale pour le PSG cinq ans après la défaite face au Bayern Munich à Lisbonne et à une huitième pour un club français qui n’en a gagné qu’une seule à ce jour.

La finale des gardiens

Cette finale de Munich sera aussi celle des gardiens. Comme Yann Sommer face au FC Barcelone, Gianluigi Donnarumma été éblouissant. Son arrêt prodigieux sur une frappe de Martin Odegaard à la 8e minute a constitué le premier tournant de la rencontre. Sans le miracle de son gardien, le PSG n’aurait pas conservé longtemps l’avantage acquis à Londres. Lors de ce match retour, Donnarumma a apporté une éclatante confirmation. Lui aussi, il marche sur l’eau en ce printemps.

Ce match retour du Parc des Princes a toutefois bien souffert de la comparaison avec le combat extraordinaire de San Siro. La faute principale aux Gunners qui ont souffert à la fois de l’absence d’un véritable no 9 et de la performance trop neutre de Bukayo Saka. Dans le camp adverse, les Parisiens ont été loin de livrer le match de l’année. A l’image de Vitinha qui a raté presque lamentablement à la 69e un penalty accordé par la VAR. L’échec du Portugais devant David Raya fut très vite gommé par le 2-0 d’Achraf Hakimi à la 72e sur une action conduite par Kvicha Kvaratskhelia et Dembélé, qui venait d'entrer. Ces trois hommes vont très certainement vite peupler les rêves de Yann Sommer.

/ATS