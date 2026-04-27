Le Real confirme que Mbappé est blessé à la cuisse gauche

La star du Real Madrid Kylian Mbappé souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche. ...
Le Real confirme que Mbappé est blessé à la cuisse gauche

Le Real confirme que Mbappé est blessé à la cuisse gauche

Photo: KEYSTONE/EPA/JULIO MUNOZ

La star du Real Madrid Kylian Mbappé souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche.

Le club espagnol l'a confirmé lundi, sans préciser la durée de l'indisponibilité de son attaquant français.

Le capitaine de l'équipe de France, qui était sorti en fin de match face au Betis Séville vendredi en championnat (1-1), est touché au 'muscle semi-tendineux de la jambe gauche', un muscle faisant partie des ischio-jambiers situé le long de la cuisse, selon le diagnostic des médecins madrilènes.

Selon les premières informations de la presse espagnole, Mbappé devrait manquer le prochain match de Liga contre l'Espanyol Barcelone dimanche et il est incertain pour le Clasico du 10 mai face au FC Barcelone. Sa présence fin mai pour le rassemblement de l'équipe de France avant la Coupe du monde 2026 n'est donc pas remise en cause pour l'instant.

Eliminé en Ligue des champions, en Coupe du Roi, et battu par le Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne, le Real est distancé dans la course au titre en Liga. Il pointe à onze points de son rival catalan, pas encore mathématiquement sacré.

/ATS
 

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