Le Real corrige le Celtic et s'assure la première place

Victoire et première place pour le Real Madrid. Les Madrilènes, champions d'Europe en titre, ont surclassé le Celtic 5-1 au Bernabéu et finissent leaders du groupe F.

Les Merengue ont rapidement pris les devants grâce à deux penalties transformés par Luka Modric (6e) et Rodrygo (20e) pour deux mains consécutives de Moritz Jenz et de Matthew O'Riley, puis Marco Asensio (51e) et Vinicius (61e) ont creusé l'écart au retour des vestiaires, avant que Fede Valverde ne scelle le succès d'une frappe depuis l'entrée de la surface, comme à son habitude, à la 71e.

Après avoir essuyé leur première défaite de la saison la semaine dernière à Leipzig (3-2), et après avoir concédé un nul 1-1 contre le modeste Gérone samedi en Liga, les hommes de Carlo Ancelotti se sont bien rattrapés en offrant leur plus large victoire de la saison à leur public.

Dans l'autre rencontre Leipzig a parfaitement maîtrisé son sujet en écrasant le Shakthar Donetsk 4-0. Les Allemands sont donc qualifiés pour les 8es de finale. Quant aux Ukrainiens, ils seront reversés en 16es de finale de l'Europa League.

/ATS