Le Real s'impose à Bergame grâce à ses stars

Les grandes équipes ne meurent jamais ! Le Real Madrid l’a démontré une fois de plus à Bergame.

Lors de la sixième journée de la phase de Ligue, une journée qui était bien celle de tous les dangers, le Real a battu l’Atalanta 3-2. Face à une équipe qui a pris la tête de la Serie A et qui restait sur une série de neuf victoires de rang, le détenteur du trophée a marqué par ses trois stars, Kylian Mbappé (10e), Vinicus Junior (56e) et Jude Bellingham (59e).

Ce match, qui aura tenu toutes ses promesses, a été marqué par la sortie sur blessure de Mbappé. Victime d’un problème musculaire, le Français a demandé son remplacement à la 36e minute. Cette blessure survient alors qu’il semblait avoir retrouvé son coup de reins qui peut faire toute la différence.

Autre ténor en péril avant cette sixième journée, Paris s’est rassuré, Le PSG s’est imposé 3-0 à Salzbourg grâce à des réussites de Gonçalo Ramos, de Nuno Mendes et de Désiré Doué. La faiblesse de l’opposition doit toutefois tempérer tout jugement sur la performance des Parisiens.

Sur le plan suisse, il n’aura manqué qu’une poignée de secondes à Yann Sommer pour signer un sixième clean-sheet en six journées. Le portier bâlois et l’Inter se sont inclinés 1-0 à Leverkusen face au Bayer de Granit Xhaka sur un but heureux de Nordi Mukiele à la 90e minute. Venus presque uniquement pour défendre le 0-0, les Italiens ont été punis pour une attitude bien trop passive.

Enfin à Guingamp, le conte de fées s’est poursuivi pour Edimilson Fernandes et Brest. Les Bretons ont battu 1-0 le PSV Eindhoven pour se retrouver avec le même nombre points que Leverkusen, Aston Villa et l'Inter derrière l'intouchable Liverpool.

/ATS