Le SLO offre l'entrée à ses fans de moins de 16 ans

Stade Lausanne-Ouchy mise sur une stratégie originale pour remplir le Wankdorf en finale de ...
Le SLO offre l'entrée à ses fans de moins de 16 ans

Le SLO offre l'entrée à ses fans de moins de 16 ans

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Stade Lausanne-Ouchy mise sur une stratégie originale pour remplir le Wankdorf en finale de la Coupe de Suisse face à St-Gall.

Le SLO a annoncé lundi qu'il allait offrir un ticket d'entrée à chaque supporter vaudois âgé de six à seize ans.

La formation de Challenge League a droit, comme son adversaire du 24 mai, à un contingent de 12'500 places pour cette finale. Le soutien de l'un de ses partenaires financiers lui permet d'offrir ce cadeau inattendu à ses plus jeunes supporters. La valeur nominative des tickets réservés aux moins de 16 ans est de 40 francs.

Stade Lausanne-Ouchy a l'habitude d'évoluer devant à peine 700 spectateurs en moyenne à domicile à la Pontaise. Les Stadistes rappellent dans leur communiqué que le transport entre le domicile et le stade du Wankdorf est gratuit pour tout détenteur de billet le jour de la finale de Coupe.

/ATS
 

Actualités suivantes

Nadine Riesen et Ella Touon s'illustrent

Nadine Riesen et Ella Touon s'illustrent

Football    Actualisé le 27.04.2026 - 09:27

Pas de Mondial pour pour Xavi Simons

Pas de Mondial pour pour Xavi Simons

Football    Actualisé le 27.04.2026 - 09:09

L'AC Milan et la Juventus se neutralisent

L'AC Milan et la Juventus se neutralisent

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 23:11

Dortmund décroche son billet pour la Ligue des Champions

Dortmund décroche son billet pour la Ligue des Champions

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 20:35

Articles les plus lus

Le FC Ajoie-Monterri surpris chez un relégable

Le FC Ajoie-Monterri surpris chez un relégable

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 18:46

Dortmund décroche son billet pour la Ligue des Champions

Dortmund décroche son billet pour la Ligue des Champions

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 20:35

L'AC Milan et la Juventus se neutralisent

L'AC Milan et la Juventus se neutralisent

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 23:11

Pas de Mondial pour pour Xavi Simons

Pas de Mondial pour pour Xavi Simons

Football    Actualisé le 27.04.2026 - 09:09

Saint-Gall retarde encore le sacre de Thoune

Saint-Gall retarde encore le sacre de Thoune

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 18:40

Le FC Ajoie-Monterri surpris chez un relégable

Le FC Ajoie-Monterri surpris chez un relégable

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 18:46

Dortmund décroche son billet pour la Ligue des Champions

Dortmund décroche son billet pour la Ligue des Champions

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 20:35

L'AC Milan et la Juventus se neutralisent

L'AC Milan et la Juventus se neutralisent

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 23:11

Saint-Gall retarde encore le sacre de Thoune

Saint-Gall retarde encore le sacre de Thoune

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 18:40

Le FC Courtételle voit les finales s’éloigner

Le FC Courtételle voit les finales s’éloigner

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 18:41

Le FC Ajoie-Monterri surpris chez un relégable

Le FC Ajoie-Monterri surpris chez un relégable

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 18:46

Le FC Bassecourt prend une bouffée d’air frais

Le FC Bassecourt prend une bouffée d’air frais

Football    Actualisé le 26.04.2026 - 19:12