Le Sénégal prive le Maroc de son rêve

Le rêve de victoire à domicile à la CAN s’est effondré en finale pour le Maroc. A Rabat, les Marocains se sont inclinés 1-0 ap face au Sénégal.

Pape Gueye a été l’homme décisif. Le milieu de Villarreal a inscrit l'unique but à la 4e minute des prolongations. Les Marocains ont ensuite poussé pour obtenir l’égalisation, mais n’ont réussi en prolongations qu’un tir sur la transversale. Le Sénégal remporte sa deuxième CAN après 2022, tandis que le Maroc attend toujours un deuxième titre depuis 1976.

La pilule sera dure à avaler pour l’équipe d’Achraf Hakimi. Le scénario de la finale a été incroyable. Les dernières minutes du temps réglementaire resteront gravées dans les mémoires. Dans la dernière des huit minutes de temps additionnel affichées, l’arbitre Ndala a accordé un penalty aux Marocains, signalé par le VAR pour une faute sur le meilleur buteur Brahim Díaz. Sur corner, l'attaquant du Real Madrid avait été légèrement déséquilibré par une main adverse sur l’épaule. Un coup dur pour les Sénégalais.

La délégation sénégalaise a longuement protesté, se sentant lésée, d’autant qu’on leur a refusé un but en début de temps additionnel pour une faute litigieuse. En l’espace de quelques instants, les Sénégalais ont donc dû faire face à deux coups durs. Certains joueurs ont quitté la pelouse pour les vestiaires avant que Sadio Mané ne les ramène sur le terrain.

Près de quinze minutes après la décision du penalty, Brahim Díaz s’est élancé et a échoué en tentant une panenka dans les bras d'Edouard Mendy. Ce coup du sort a sans doute perturbé les Marocains.

