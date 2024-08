Le Servette FC devant une première montagne

Le Servette FC se retrouve ce jeudi dans le stade si particulier de Braga devant sa première montagne. Les Grenat devront toucher au sublime pour disputer une deuxième phase de poules d’affilée.

Face au Sporting Braga emmené par l'ancien Monégasque Joao Moutinho, l’un des joueurs qui a compté dans l’histoire du football portugais, le Servette FC tentera de se qualifier pour les play-off de l'Europa League face au vainqueur de la double confrontation en Trabzonspor et le Rapid Vienne. Les équipes éliminées lors de ces play-off seront reversées en phase de poules de la Conference League. En revanche en cas de malheur face à Braga, Servette n’aura pas d’autre alternative que d’éliminer Chelsea pour disputer la phase de poules de la Conference League.

Un handicap bien lourd

Thomas Häberli et ses joueurs mesurent pleinement l’étendue de la tâche qui les attend. Finaliste de l’Europa League en 2011 et quatrième du dernier Championnat du Portugal, Braga s’avance déjà comme un adversaire presque inaccessible avec ses individualités – on pense au demi uruguayen Rodrigo Zalazas et à l’attaquant de 18 ans Roger – et son collectif. En face, le Servette FC aligne pratiquement la même équipe que l’an dernier, sans renfort notable. La défaite concédée samedi à Lugano, même si elle est due en grande partie à l’incroyable bourde de Joël Mall, a dévoilé un manque de profondeur de banc qui constitue un handicap bien lourd lorsque l’on joue sur plusieurs tableaux.

Jeudi soir à Braga, Thomas Häberli opérera deux changements d’importance dans son onze par rapport au match de Lugano. Jérémy Frick retrouvera sa place dans les buts avec l’ambition de bousculer la hiérarchie établie en début de saison qui donne à Mall la préférence en championnat. Suspendu au Cornaredo, Steve Rouiller retrouve sa place en défense. Depuis des mois, le Valaisan s’est affirmé comme un immense leader. Un Servette avec Rouiller n’est pas le même qu’un Servette sans Rouiller.

Condamné à l'excellence

Thomas Häberli attend également beaucoup de Dereck Kutesa et d’Alexis Antunes. Dans un bon soir, l’international et le no 10 peuvent désarçonner n’importe quelle défense. A Braga, ils n’ont pas le droit de décevoir dans une rencontre qui peut compter dans leur carrière. Ne compter que sur des miracles de Frick semble un pari dangereux pour conserver une chance de qualification au match retour le 15 août à Genève. A Braga, le Servette FC est tout simplement condamné à l’excellence.

