Le Servette FC pour un impossible exploit

Cinquante-trois ans après un duel contre Liverpool en Coupe des Coupes, le Servette FC a un nouveau rendez-vous avec un grand d’Angleterre. Les Grenat affrontent Chelsea ce jeudi à Stamford Bridge.

Eliminé par le Sporting Braga, le Servette FC espère provoquer la sensation face aux Londoniens pour disputer la phase de poules de la Conference League. S’ils sortaient victorieux de cette double confrontation, les Grenat signeraient le plus grand exploit de leur histoire, celui qu’il n’avait pas pu réaliser en 1971 face aux Reds malgré un succès 2-1 à l’aller aux Charmilles.

Les raisons de croire à une meilleure fortune sont bien minces. Il y a, bien sûr, la valeur de l’adversaire qui demeure, malgré tout ses errements, une équipe de classe mondiale avec la richesse de ses individualités. Il y a, surtout, un Servette FC au creux de la vague. Après avoir entamé sa saison sur trois victoires, les Grenat marquent le pas. Comme si la greffe avec le nouvel entraîneur Thomas Häberli ne prenait pas vraiment. Jeudi dernier lors du match retour face à Braga, les Genevois n’avaient pas vraiment 'existé'. Le coaching de leur entraîneur ne les avait pas vraiment armés pour renverser le cours du match après l’ouverture du score des Portugais peu avant la pause.

Le poids du match pour Jérémy Frick

A Stamford Bridge face à une équipe qui entend cueillir sa première victoire de la saison après avoir perdu 2-0 dimanche contre le Manchester City de Manuel Akanji, Jérémy Frick aura sur ses épaules tout le poids du match. Le gardien doit livrer une performance XXL pour obtenir un résultat qui laissera une chance aux Grenat au match retour du 29 août. Cette double confrontation peut permettre au capitaine de regagner sa place de titulaire en championnat qui est pour l’instant attribuée à Joël Mall, battu toutefois à onze reprises lors de ses trois dernières sorties...

Un gardien en état de grâce ne suffira toutefois pas pour tenir le choc. Les Grenat doivent se montrer plus tranchants dans le jeu de transition qu’il y a quinze jours à Braga où ils n’avaient pas su exploiter des situations très favorables. A Stamford Bridge, il faudra cette fois saisir la moindre occasion pour frapper. Vivre le plus longtemps possible sur un 0-0 semble bien illusoire. La formation désormais dirigée par Enzo Maresca possède dans ses rangs tant de joueurs capables de forcer la décision à tout instant. Et tous ses joueurs savent aussi que chaque match compte s’ils ne veulent pas se retrouver comme Raheem Sterling dans un loft riche aujourd’hui plus de... quinze éléments.

Lugano l'esprit libre

Le FC Lugano et le FC St. Gall seront également en lice ce jeudi. A Thoune en play-off de l’Europa League, les Tessinois retrouvent le Besiktas moins d’une année après une double confrontation en phase de poules de cette même Europa League. Mattia Croci-Torti et ses joueurs pourront évoluer l’esprit libre dans la mesure où leur qualification contre le Partizan Belgrade leur assure, en cas de malheur, une place en phase de poules de la Conference Ligue.

Mais les 4,31 millions d’euros du ticket d’entrée pour l’Europa League revêtent un enjeu considérable pour les Luganais qui devront mieux défendre sur Ciro Immobile que sur Edin Dzeko lors de la récente double confrontation contre Fenerbahçe. L’ancien buteur de la Lazio a déjà frappé à quatre reprises en trois rencontres sous ses nouvelles couleurs.

Comme le Servette FC, le FC St. Gall jouera son avenir européen sur son play-off de Conference League contre Trabzonspor. Face au troisième du dernier Championnat de Turquie et qui a été battu à deux reprises par le Rapid Vienne en tour préliminaire de l’Europa League, les Saint-Gallois ont une carte à jouer. Leur mission semble moins impossible que celle promise au Servette FC et au FC Lugano.

/ATS