Le Shakhtar Donetsk, club en exil

Le Shakhtar Donetsk a été 15 fois champion d'Ukraine, avec 6 titres de champion en exil. Depuis dix ans, le club est sans domicile fixe et un retour dans le Donbass n'est pas envisageable.

Alex Teixeira, Douglas Costa, Fernandinho, Fred, Luiz Adriano, Willian: la liste des joueurs brésiliens qui ont commencé leur carrière européenne au Shakhtar Donetsk est longue. Ils sont ensuite tous partis vers d'autres destinations plus huppées à Manchester, Munich ou Milan. Le club a encaissé beaucoup d'argent avec les transferts. Rien que Fred et Alex Teixeira ont rapporté plus de 100 millions d'euros.

Mais après le début de la guerre, la FIFA a permis aux joueurs étrangers de suspendre leur contrat avec l'invasion russe et de pouvoir quitter le club sans indemnité. Pour le Shakhtar, cela s'est traduit par une perte de plusieurs dizaines de millions d'euros.

Des pérégrinations à travers tout le pays

Cela fait maintenant dix ans que le Shakhtar est sans domicile fixe. Ce club si fier, fondé en 1936 par des mineurs du Donbass et vainqueur de la Coupe UEFA en 2009, s'est vu contraint de quitter son pays au début de la saison 2014/15 après l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine et en raison du conflit latent dans l'est de l'Ukraine.

Le club s'est d'abord exilé à Lviv, près de la frontière polonaise. Faute de soutien à l'autre bout du pays, le Shakhtar s'est rapproché de sa région d'origine, à Kharkiv, pour finalement disputer ses matches à domicile dans la capitale Kiev. Après l'arrivée des troupes russes en février 2022, le club s'est à nouveau retiré à Lviv.

Le dernier vrai grand match à domicile du Shakhtar a eu lieu au printemps 2014. Depuis, la Donbass Arena, inaugurée en 2009 et qui a accueilli cinq matches de l'Euro 2012, est à l'abandon. Le stade de 52'000 places, fierté de la région et classé par l'UEFA dans la catégorie la plus élevée avec cinq étoiles, a été gravement endommagé en août 2014 lors de combats entre des unités ukrainiennes et des séparatistes russes.

3e saison européenne à l'étranger

Malgré la guerre, le Shakhtar joue ses matchs à domicile à Lviv. Mais pour la Coupe d'Europe, le club doit se déplacer plus à l'ouest. La première année de la guerre, c'est Varsovie qui accueillait les matches à domicile de la Ligue des champions. Et il y a un an, les Ukrainiens jouaient à Hambourg. Cette saison, le Shakhtar évolue dans la Ruhr à Gelsenkirchen, dans le stade du Schalke 04, qui lutte désormais en deuxième Bundesliga.

Ils sont heureux de pouvoir jouer leurs matches dans 'l'un des meilleurs stades d'Allemagne', a déclaré le directeur général du club, Sergei Palkin. Il a ajouté que les expériences positives de la saison dernière avaient montré que son club bénéficiait d'un fort soutien de la part des supporters locaux et des réfugiés ukrainiens.

Le premier match à domicile a attiré 21'636 spectateurs. Lors de la défaite 3-0 contre l'Atalanta, vainqueur de l'Europa League, le Shakhtar, seulement 3e en championnat, n'a eu aucune chance. Après trois soirées européennes, le champion d'Ukraine ne compte qu'un point, soit un de plus que les Young Boys, qui se déplacent mercredi à Gelsenkirchen. Cette quatrième rencontre est donc importante pour la suite de la campagne.

Les Ukrainiens comptent encore de nombreux Brésiliens dans leur effectif. Ils ne s'appellent plus Fernandinho, Douglas Costa ou Willian, mais Kevin, Marlon Gomes et Pedrinho. Mais pour l'heure, aucun d'entre eux n'a marqué en Ligue des champions.

