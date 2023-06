Le nouvel entraîneur de Servette s'est présenté

René Weiler n'a pas baissé sa garde pour sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur de Servette. Le Zurichois a témoigné d'une retenue qui tranche avec le parler-vrai de son prédécesseur.

Joueur du club entre 1994 et 1996 - 'une époque où le Servette FC était le club le plus puissant du pays avec les Grasshoppers', dit-il -, René Weiler se fixe un objectif premier: accompagner les joueurs dans leur progression individuelle. 'Je sais quel est l'ADN du Servette. J'ai toujours suivi le club depuis mon départ, explique-t-il. Le club a connu bien des bouleversements, mais depuis cinq ans il a réalisé un parcours extraordinaire.' L'hommage ira doit au coeur d'Alain Geiger dont le contrat n'a pas été prolongé malgré son désir ardent de poursuivre l'aventure.

Trois barrages

Arrivé à Genève avec son assistant Manuel Klökler, l'ancien mentor d'Aarau, de Nuremberg, d'Anderlecht et de Lucerne aura comme première mission de hisser l'équipe en phase de poules d'une compétition européenne. Elle aura trois barrages pour y parvenir, dont le premier contre Genk, le vice-champion de Belgique.

'Je connais bien le championnat de Belgique. Genk n'a perdu le titre qu'à la 94e minute du dernier match, précise-t-il comme pour souligner la difficulté de la tâche qui attend les Servettiens. La saison dernière, Young Boys a tout gagné en Suisse. Mais il a été éliminé en barrage de la Conference League par Anderlecht qui a terminé au 11e rang de ce même championnat de Belgique...'

Rumeurs

René Weiler n'a pas souhaité commenter les rumeurs du mercato, dont celle qui annonce le retour au bercail de Jérémy Guillemenot. 'Je ne veux pas évoquer cette période des transferts. Il faut encore patienter', dit-il.

A ce jour, Servette a officialisé les arrivées du gardien Joël Mall, du défenseur Bradley Mazikou et du demi Alexander Lyng. Homme fort du club, Didier Fischer avait confié au début du mois que ce mercato 'allait réserver de très belles surprises'. La plus belle serait sans doute le retour d'un autre attaquant, on veut parler de Jean-Pierre Nsame...

/ATS