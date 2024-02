Le sélectionneur Jürgen Klinsmann limogé

Le sélectionneur de la Corée du Sud Jürgen Klinsmann a été limogé, a annoncé vendredi la Fédération coréenne (KFA).

Cette décision intervient après l'élimination de l'équipe nationale en demi-finale de la Coupe d'Asie la semaine dernière face à la Jordanie.

'La KFA a décidé de changer d'entraîneur national après un examen approfondi', a déclaré le président de la fédération, Chung Mong-gyu, lors d'une conférence de presse, limogeant l'Allemand après un peu moins d'un an à la tête de l'équipe.

'Klinsmann n'a pas réussi à démontrer les capacités de gestion et le leadership attendus d'un sélectionneur national dans des domaines allant de la tactique, de la gestion du personnel à l'attitude au travail et dans d'autres domaines nécessaires pour apporter la compétitivité à l'équipe', a déclaré M. Chung.

'L'attitude et la compétitivité de Klinsmann en tant que sélectionneur n'ont pas répondu aux attentes (...) Nous avons donc décidé de changer de direction avant les matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026', a conclu le dirigeant.

'Un voyage incroyable'

Jürgen Klinsmann (59 ans) a observé vendredi que sa mission en Corée du Sud avait été 'un voyage incroyable' et a remercié ses joueurs dans un message sur les réseaux sociaux. Les matches laborieux de l'équipe lors de la récente Coupe d'Asie et les rivalités entre joueurs ont suscité les critiques des médias et du public.

Une querelle a notamment eu lieu avant la demi-finale contre la Jordanie entre le joueur du PSG Lee Kang-in et la star de Tottenham Son Heung-min, qui s'est blessé à un doigt lors de l'incident. Des cadres de l'équipe comme Son avaient voulu rappeler à l'ordre de jeunes joueurs comme Lee, qui s'étaient levés de table pour aller faire une partie de ping-pong.

/ATS