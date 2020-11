Leipzig heureux, pendant que ManU et Paris déchantent

Les cartes sont rebattues dans le Groupe H de la Ligue des champions. Alors que Manchester United a été battu 2-1 par Istanbul mercredi, Leipzig l'a emporté 2-1 contre le Paris Saint-Germain.

Il y a moins de trois mois, Leipzig-Paris était une affiche de quart de finale de Ligue des champions. Cette fois, c'est en poules que les deux équipes s'affrontaient et l'enjeu n'était pas moins important. Il s'agissait surtout de ne pas perdre, histoire de ne pas accuser un retard important dans la course à la qualification en 8es de finale.

A ce jeu-là, ce sont les hommes de Julian Nagelsmann qui s'en sortent avec le sourire. Et pourtant, cela était bien mal embarqué pour les Allemands: mené 1-0 dès la 6e suite à un but d'Angel Di Maria et à deux doigts de prendre le deuxième dix minutes plus tard, mais l'Argentin voyait son penalty stoppé par Peter Gulsasci. Avant que Christopher Nkunku n'égalise (42e) et qu'Emil Forsberg inscrive le 2-1 sur penalty à l'heure de jeu.

De quoi prendre la seconde place du groupe, avec autant de points que le leader ManU, pendant que le PSG se retrouve avec trois points, comme Istanbul Basaksehir. Car les Parisiens ont de la chance. La chance de partager cette poule avec Manchester United.

Il y a en effet quelque chose d'imprévisible avec ce ManU d'Ole Gunnar Solskjaer. Parfois capable de prestations abouties, les Red Devils accusent aussi d'énormes limites lorsqu'ils sont contraints de faire le jeu. A Istanbul mercredi, le constat a également valu.

Mais plus que l'incapacité à produire, ce sont les oublis défensifs à répétition qui ont marqué cette rencontre. A la fois sur l'ouverture du score de Demba Ba que sur le 2-0 d'Edin Visca. La réduction du score d'Anthony Martial n'a eu aucun impact.

Dortmund en tête

Mais cette Ligue des champions est longue et compacte, et il restera encore trois journées pour entretenir le suspense. Le Borussia Dortmund a retenu la leçon, après sa défaite inaugurale contre la Lazio. Les hommes de Lucien Favre ont pris la tête de leur poule après leur nette victoire à Bruges (3-0).

Si c'est Thorgan Hazard qui a ouvert le score pour Roman Bürki, Manuel Akanji (les deux étaient titulaires) et leurs coéquipiers, c'est bien Erling Braut Haaland qui a encore une fois manifesté l'intensité de sa relation avec la Ligue des champions. Le Norvégien a inscrit un doublé et en est à treize buts en à peine dix matchs dans la plus prestigieuse des compétitions de club. Au classement, Dortmund devance la Lazio (5 points, après le 1-1 sur le terrain du Zenit Saint-Pétersbourg) et Bruges (4 points).

Quant à Barcelone, il est l'un des quatre clubs (avec Liverpool, le Bayern Munich et Manchester City) à avoir fait le plein sur cette première moitié de phase de poules. Les Catalans ont battu 2-1 le Dynamo Kiev, avec un penalty en début de match de Leo Messi et un but de la tête de Gerard Piqué. Dans ce groupe, la Juventus l'a emporté 4-1 contre Ferencvaros (doublés de Morata et Dybala).

Dans les derniers matchs du jour, Chelsea garde la tête de son groupe après son succès 3-0 contre Rennes (doublé de Timo Werner sur penalty). A égalité avec Séville, qui, à dix, a remonté un retard de deux buts sur Krasnodar pour s'imposer 3-2.

