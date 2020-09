Les Suissesses perdent deux points en Croatie

L'équipe de Suisse a perdu des plumes dans la course à la qualification pour l'Euro 2021. Contraintes au nul 1-1, les filles de Nils Nielsen cèdent du terrain dans le groupe H face à la Belgique.

Mauvaise affaire pour la Suisse à Zapresic. L'équipe nationale féminine a cédé deux points à la Belgique qui a écrasé la Roumanie 6-1. Cela signifie que les Belges affichent un bilan immaculé de 15 points en cinq parties contre 13 points pour les Suissesses.

La gardienne Gaëlle Thalmann a vécu un événement qu'elle n'avait plus connu depuis fort longtemps, celui d'encaisser un but. Avant cette rencontre en Croatie, les Suissesses affichaient un goal average de 15-0. Mais à la 3e, c'est Rudelic qui a pu ouvrir le score et plonger la Suisse dans l'embarras.

Les joueuses au maillot rouge à croix blanche ont eu toutes les peines à égaliser. Et sans une intervention plus que moyenne de la gardienne croate Bacic, Ramona Bachmann n'aurait pas niveler la marque à la 74e. Cette réussite sera la seule pour une Suisse qui s'est montré brouillonne tout au long de la rencontre.

Nils Nielsen a en outre vu sa joueuse Viola Calligaris devoir quitter ses coéquipières sur blessure. Visiblement touchée au dos, la joueuse de Valence a été emmenée à l'hôpital.

La prochaine partie dans ces qualifications se tiendra mardi à Thoune avec un match au sommet contre la Belgique pour la première place du groupe.

