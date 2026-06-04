Les fans pas autorisés à apporter des bouteilles d'eau au stade

Les bouteilles d'eau réutilisables apportées par les supporters ne seront pas autorisées dans les stades de la Coupe du monde, a indiqué mercredi la FIFA.

Celle-ci évoque une mesure de sécurité qui obligera les fans à acheter de l'eau dans l'enceinte.

Le 'code de conduite dans les stades' établi par l'instance internationale précise au point 3.1.11 que 'pour éviter toute ambiguïté, les bouteilles d'eau réutilisables ne sont pas autorisées dans l'enceinte du stade'. Cette interdiction, révélée par le magazine The Athletic, est effective depuis mardi alors que les bouteilles en plastique vides, qui pouvaient être remplies dans les fontaines à eau, étaient autorisées jusque-là.

Interrogée par l'AFP, la FIFA a indiqué qu'elle avait 'pris la décision d'interdire les bouteilles afin de prévenir les risques et les blessures pour les joueurs et les spectateurs'. 'Les bouteilles provenant de l'extérieur sont déjà interdites dans plusieurs de ces enceintes pour des raisons de sécurité, et la FIFA applique cette mesure à l'ensemble des stades du tournoi', a expliqué un porte-parole.

Le Mondial co-organisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada se tient jusqu'au 19 juillet et plusieurs des 16 stades se situent dans des zones de chaleur estivale extrême, aggravée par une humidité étouffante. Si quelques enceintes sont fermées et climatisées, la plupart sont à ciel ouvert.

Dans un récent rapport, des climatologues ont indiqué qu'une 'chaleur éprouvante' pourrait affecter un quart des matches du Mondial 2026, y compris la finale dans le New Jersey. Lors du Mondial des clubs l'an dernier, de nombreux matches se sont déroulés par une température supérieure à 32°C, l'humidité rendant la chaleur encore plus difficile à supporter.

Pour lutter contre la chaleur sur la pelouse, la FIFA a imposé une pause rafraîchissante au milieu de chaque mi-temps, et des bancs climatisés pour l'encadrement des équipes.

'La FIFA travaille en étroite collaboration avec chaque comité d'organisation de ville hôte et les autorités locales sur les dispositifs de mitigation de la chaleur pour les supporters se rendant au stade (avec notamment) des brumisateurs, des ventilateurs, des points d'hydratation, des tentes rafraîchissantes et d'autres aménagements autour du périmètre du stade', a ajouté le porte-parole de l'instance.

La FIFA souligne également qu''à l'intérieur du périmètre du stade, le prix des bouteilles d'eau restera conforme à celui des autres événements organisés dans chaque stade.'

/ATS