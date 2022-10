Ligue des champions: le Barça tombe à San Siro

Le choc de la 3e soirée de Ligue des champions a souri à l'Inter Milan. Dans le groupe C, les Italiens ont battu Barcelone 1-0 pour s'emparer de la 2e place derrière le Bayern Munich.

A San Siro, le Barça a souvent monopolisé le ballon, mais a manqué d'efficacité et de tranchant. Il n'a pas non plus pu trouver Lewandowski en bonne position. Calhanoglu a marqué pour l'Inter juste avant la pause. Les Catalans ont touché le poteau sur un essai de Dembelé en seconde période.

Naples fait très fort

Naples a confirmé ses excellentes dispositions dans le groupe A. Les Italiens ont fêté une troisième victoire consécutive en allant l'emporter... 6-1 à Amsterdam contre l'Ajax, après avoir pourtant été menés suite à une réussite de Kudus (9e)! Raspadori (18e/47e), Di Lorenzo (33e), Zielinski (45e), Kvaratskhelia (63e) et Simeone (81e) ont marqué pour les hommes de Luciano Spalletti, qui ont déjà inscrit 14 buts en 3 matches: impressionnant...

A Anfield Road, Liverpool a remporté 2-0 le derby britannique face aux Glasgow Rangers. Les deux réussites sont tombées sur des balles arrêtées, un coup franc d'Alexander-Arnold (7e) et un penalty de Salah (53e). Le portier McGregor a évité une défaite bien plus large pour les Ecossais en multipliant les arrêts. Liverpool est 2e du groupe à 3 points de Naples.

Dans le groupe D, Eintracht Francfort, avec Djibril Sow, a été accroché 0-0 à domicile par Tottenham. Les deux clubs ont 4 points, soit 2 de moins que le Sporting Portugal.

Bruges continue

Le Club Bruges continue de surprendre dans le groupe B. Les Belges ont battu Atlético Madrid 2-0 et comptent ainsi 9 points. Les trois autres équipes du groupe en ont trois après le succès de Porto contre Bayer Leverkusen (2-0).

/ATS