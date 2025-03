Ligue des champions: le Real reçoit l'Atlético ce soir

Les premiers 8es de finale de la Ligue des champions sont au programme ce soir. L'affiche principale sera constituée dès 21h00 par le derby madrilène entre le Real, tenant du trophée, et l'Atlético.

Les deux rivaux historiques auraient sans doute volontiers évité de se croiser si tôt dans la phase finale de la compétition. D'habitude, leurs duels se passent en finale (2014, 2016), en demi-finale (2017) ou en quart de finale (2015). Le dénominateur commun de toutes ces confrontations? Victoire du Real.

Mais cela ne signifie pas que les merengue vont se balader contre les colchoneros, loin de là. Les trois derniers derbies en championnat se sont conclus sur un nul 1-1. Le Real, handicapé par une kyrielle d'absents notamment en défense, évolue de manière moins souveraine que la saison dernière, où rien ne semblait pouvoir lui arriver.

Le regain de forme de Mbappé pourrait cependant faire la différence. Quant à l'Atlético, il joue avec sa rigueur défensive coutumière et mise sur Alvarez et Griezmann pour aller gratter un but.

Jashari contre Aston Villa

Qualifié in extremis, en 24e position, le FC Bruges a ensuite provoqué la surprise en sortant Atalanta en barrage. Les Belges ont gagné les deux rencontres (2-1 et 3-1) face au dernier vainqueur de l'Europa League.

Cette fois, Ardon Jashari et ses coéquipiers seront aux prises (18h45) avec Aston Villa. Le joueur suisse âgé de 22 ans, venu de Lucerne, a connu des débuts difficiles en Belgique. Mais il est maintenant devenu l'un des piliers de son équipe, et son contrat a récemment été prolongé jusqu'en 2029.

Kobel et Dortmund: attention à Lille

Un autre Suisse sera engagé mardi soir: Gregor Kobel, gardien du Borussia Dortmund. Le club allemand, finaliste malheureux de la dernière édition, connaît une saison mitigée, avec un 10e rang en Bundesliga. Le BVB ne déborde donc pas de confiance avant de recevoir Lille, qui avait terminé la phase de Ligue à la 7e place après avoir notamment battu le Real et l'Atlético Madrid, excusez du peu...

Le quatrième match de la soirée opposera le PSV Eindhoven à Arsenal. Les Néerlandais ont fait le plein de confiance en sortant la Juventus en barrage, alors qu'Arsenal, dont le secteur offensif est décimé par les blessures, reste sur un petit point en deux matches en championnat. Les Gunners auront tout intérêt à se méfier.

