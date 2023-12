Ligue des nations dames: l'Italie bat la Suisse 3-0

L'équipe de Suisse dames a bouclé son parcours en Ligue des nations sur une cinquième défaite en six matches. A Parme, elle s'est en effet inclinée 3-0 face à l'Italie.

Les Italiennes ont marqué par Giugliano (31e), Salvai (48e) et Caruso (85e). En grande difficulté sur le plan offensif, les Suissesses n'ont pas été en mesure de répliquer. Elles n'ont inscrit que deux buts dans cette Ligue des nations, ce qui est évidemment très insuffisant et qui les a condamnées à terminer au quatrième et dernier rang du groupe 4 de la Ligue A, synonyme de relégation.

Reto Gertschen, sélectionneur intérimaire après la rupture avec Inka Grings, a ainsi enregistré un premier revers après avoir mené les Suissesses à une courte mais bienvenue victoire contre la Suède vendredi (1-0).

