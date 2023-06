Lionel Messi va s'engager à l'Inter Miami

Lionel Messi va s'engager avec le club de l'Inter Miami en MLS. Plusieurs médias étrangers dont les journaux Marca et The Independent ainsi que la chaîne BBC l'ont annoncé.

Après son départ du PSG, où il a passé deux pâles saisons, le champion du monde de 35 ans, avait plusieurs choix de destinations devant lui: un retour au FC Barcelone, son club formateur, l'Arabie saoudite, qui a déjà séduit Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et N'Golo Kanté, ou la Major League Soccer de l'autre côté de l'Atlantique.

Le septuple Ballon d'Or a choisi l'Inter Miami, rapportent plusieurs médias dont le journal espagnol Marca, le quotidien britannique The Independent et la chaîne BBC, citant l'auteur d'une biographie sur Leo Messi, Guillem Balague, et le journaliste indépendant généralement bien informé Fabrizio Romano.

Pour boucler le transfert, le club américain de la côte Est a bénéficié des revenus générés par l'accord conclu au printemps entre la MLS et Apple, qui propose sur son service Apple TV+ un abonnement pour suivre le championnat américain.

Cet accord a été signé pour 2,5 milliards de dollars courant sur dix ans. Mardi, Apple TV+ a d'ailleurs annoncé la diffusion prochaine d'une série documentaire en quatre parties, retraçant les cinq Coupes du monde joués par Messi.

L'Inter Miami, qui appartient en partie à David Beckham, évolue depuis 2020 dans le championnat MLS. La franchise devait jouer dans la nuit de mercredi à jeudi en Coupe des Etats-Unis.

Depuis plusieurs mois, l'Argentin était courtisé par le club saoudien d'Al-Hilal, prêt à lui proposer un salaire de 400 millions d'euros par saison, selon plusieurs médias.

Des responsables saoudiens ont même fait le déplacement à Paris dimanche pour tenter de conclure le deal. Champion du monde avec l'Argentine en décembre dernier, Messi a toujours comme objectif de jouer la Copa America en 2024.

/ATS