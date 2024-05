Liridon Mulaj offre un sursis au SLO

Le Stade Lausanne-Ouchy n'est pas encore relégué en Challenge League.

Vainqueurs 3-1 d'Yverdon samedi, les Stadistes auront toutefois besoin d'un miracle pour revenir sur la place de barragiste occupée par Grasshopper.

Ce succès, seulement le troisième du SLO à la Pontaise cette saison, porte la marque de Liridon Mulaj. Après un penalty d'Alban Ajdini détourné par Paul Bernardoni, l'ailier de 25 ans a botté un corner repris victorieusement de la tête par Rayan Kadima (66e).

Yverdon a bien égalisé trois minutes plus tard, par l'inévitable Kevin Carlos, mais Mulaj a endossé son costume de sauveur en inscrivant un fantastique doublé. Une somptueuse frappe du pied droit décochée à 30 mètres du but de Bernardoni (77e) et une tête plongeante et rageuse (87e) ont en effet permis au SLO de rester en vie au moins quelques jours de plus.

