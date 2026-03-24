Liverpool: départ de Mohamed Salah en fin de saison

Mohamed Salah (33 ans) quittera Liverpool au terme de la saison. L'attaquant égyptien l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Il portait le maillot des Reds depuis l'été 2017.

En 435 matches avec Liverpool, Salah a marqué 255 buts et donné 119 passes décisives. Il a aussi notamment gagné la Ligue des champions (2019), la Premier League (2020, 2025), la Coupe d'Angleterre (2022) et le Mondial des clubs (2019).

Salah était encore sous contrat avec le club d'Anfield Road jusqu'au terme de la saison 2026/27. Dans son message, il n'a pas précisé de quoi serait fait son avenir.

'L'attaquant a trouvé un accord avec les Reds qui le verra conclure un remarquable chapitre de neuf années à Anfield', a pour sa part écrit le club champion d'Angleterre en titre. 'Salah a exprimé son souhait de faire cette annonce aux supporters dès que possible afin d'assurer la transparence concernant son avenir, par respect et gratitude envers eux'.

/ATS