Liverpool: deux matches de suspension pour Arne Slot

Le manager de Liverpool Arne Slot a écopé de deux matches de suspension, a indiqué la Fédération anglaise (FA). Le technicien néerlandais a été sanctionné pour son comportement contre Everton.

Slot ne sera pas présent ce mercredi soir sur le banc face à Newcastle en Premier League, ainsi que lors de la réception de Southampton le 8 mars. 'L'entraineur principal de Liverpool a agi de manière inappropriée et/ou a utilisé des mots et/ou un comportement insultants et/ou abusifs envers l'arbitre du match et un arbitre assistant après la fin de la rencontre', a argumenté la FA.

Le 12 février dernier, Everton a égalisé dans les derniers instants du derby de la Mersey (2-2) provoquant des scènes chaotiques sur les bancs. Slot et son assistant Sipke Hulshoff ont été exclus après le coup de sifflet final pour avoir protesté auprès de l'arbitre contre le but égalisateur de James Tarkowski, accordé après intervention de la VAR.

'Arne Slot a reconnu les faits et la commission de discipline lui a infligé une suspension de deux matches sur le banc de touche et une amende de 70'000 livres sterling', a poursuivi la fédération. 'J'aurais dû agir différemment après le match, mais c'est un sport émotionnel et parfois les individus prennent de mauvaises décisions et c'est ce que j'ai fait', avait regretté le Néerlandais deux jours après la rencontre.

/ATS