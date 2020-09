Löw mécontent du calendrier et du règlement

Joachim Löw fustige les cadences infernales imposées aux joueurs cet automne par l'UEFA.

Le sélectionneur allemand déplore que la règle des cinq remplacements par match n'ait pas été adoptée en Ligue des nations. 'Je dois le dire sous forme de critique: si on ne le fait pas maintenant, on le fera quand? On aurait dû dire que cinq remplacements était une solution sensée', a lancé le coach de la Mannschaft jeudi soir à Stuttgart, après le match nul de son équipe contre l'Espagne (1-1) en ouverture de la Ligue des nations.

On a bien vu dans ce match 'que les joueurs étaient sur les rotules', a argumenté Löw, dont l'équipe affrontera la Suisse dimanche à Bâle dans le cadre du groupe 4 de la Ligue A. Il estime que les cinq remplacements auraient été la bonne option 'du point de vue de la santé des joueurs'. 'Le programme très lourd' des internationaux dans les mois à venir 'va avoir des répercussions négatives sur la santé, le niveau de forme et la qualité du jeu', a-t-il prévenu.

L'UEFA a prévu deux autres fenêtres internationales en octobre et novembre avec trois matches à chaque fois, alors que les joueurs seront régulièrement obligés de jouer deux fois par semaine en club, en compétitions européennes et dans les championnats, qui ont repris plus tard que d'habitude pour cause de coronavirus. L'homologue espagnol de Löw, Luis Enrique, lui a emboîté le pas: 'Je regrette de n'avoir pas eu le droit de faire cinq remplacements, j'aurais pu accorder plus de repos à mes joueurs', a-t-il dit.

/ATS