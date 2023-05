Lucerne et Lugano se quittent dos à dos

Le choc au sommet de Super League, dimanche, dans la lutte pour les places européennes, n'a pas permis à Lugano (2e) et Lucerne (3e) de se départager. Les deux équipes ont partagé l'enjeu (2-2).

La formation alémanique pensait avoir réussi à faire le break en première mi-temps en marquant deux fois, mais les Tessinois ont réagi en seconde période pour arracher un précieux point.

Plus entreprenants en début de match, les joueurs entraînés par Mario Frick ont pris leurs distances en moins de dix minutes. Ismajl Beka a ouvert le score à la 27e, inscrivant au passage son premier but dans l'élite. Puis Max Meyer s'est retrouvé à la conclusion d'une très belle action collective initiée par Lars Villiger et Mohamed Dräger à la 36e.

La réponse luganaise est tombée peu après la pause, grâce à une occasion conclue du pied gauche par Zan Celar à la 52e. Et c'est Renato Steffen qui a surgi à la 74e pour permettre aux hommes de Mattia Croci Torti de quitter la Suisse centrale avec un point dans leurs bagages.

Au classement, Lugano (47 points) devance ainsi toujours d'une longueur les Lucernois, alors que leurs poursuivants Servette (45), Bâle (42) et GC (40) jouent dimanche après-midi.

/ATS