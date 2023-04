Lucerne nouveau dauphin des Young Boys

Victorieux 2-0 du FC Bâle au Parc St. Jacques, le FC Lucerne est le nouveau dauphin des Young Boys. La formation de Mario Frick a soufflé la deuxième place au Servette FC.

Face aux héros de Nice, le FC Lucerne a signé une victoire mille fois méritée. Acquise sur des réussites - tardives - de Dejan Sorgic (71e) et de Luuk Breedijk (89e), elle récompense une équipe offensive et séduisante qui aurait dû forcer la décision bien plus tôt sans les parades de Marwin Hitz.

Le portier a été le meilleur élément d'une équipe à bout de souffle, moins de 70 heures après avoir écrit à Nice l'une des plus belles pages de l'histoire du club avec sa qualification pour les demi-finales la Conference League. Depuis les tribunes, Roger Federer, le fan no 1 du FCB, aura tout de même apprécié la réaction d'orgueil des siens avec une frappe sur le poteau de Zeki Amdouni et une tête d'Andi Zeqiri sur la transversale après l'ouverture du score de Sorgic. Mais au final, la différence entre les deux équipes était vraiment marquante.

/ATS