Lugano arrache la victoire à la 93e

Le leader a du caractère ! Mené 2-0 à la pause, le FC Lugano s’est imposé 3-2 à Winterthour sur une réussite de sa nouvelle recrue Giorgios Koutsias à la... 93e minute.

Transfuge du Chicago Fire cet hiver, le Grec a surgi pour tromper son compatriote Stefanos Kapino et pour offrir à ses nouvelles couleurs trois points qui pourraient peser en fin de saison. Mais le héros de la soirée se nomme Yanis Cimignani.

Introduit à la pause, le Français a tout d’abord signé au doublé pour permettre au FC Lugano de recoller au score. Et c’est lui qui a adressé le centre au premier poteau pour le 3-2 de Koutsias. Avec cette victoire improbable, le FC Lugano met la pression sur le Lausanne-Sport et le FC Bâle, désormais relégués à 4 points. Les Vaudois, à St. Gall, et les Rhénans, qui reçoivent le FC Sion, se doivent de l’emporter ce dimanche s’ils entendent demeurer dans le sillage du FC Lugano, qui s’affirme de plus en plus comme le favori no 1 de ce championnat.

