Lugano assure le service minimum

Lugano a assuré le service minimum lors de la 33e journée de Super League. Au Letzigrund, les ...
Lugano assure le service minimum

Lugano assure le service minimum

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Lugano a assuré le service minimum lors de la 33e journée de Super League. Au Letzigrund, les Tessinois se sont imposés 1-0.

Dans un match qui ne restera pas dans les annales, les Luganais ont inscrit l'unique but de la rencontre à la 61e sur une action à la simplicité proverbiale. Le gardien Saipi a dégagé jusque dans le rond central où Koutsias a pu prolonger de la tête pour lancer Renato Steffen. Le capitaine des Bianconeri est arrivé seul face au portier zurichois et n'a pas manqué l'occasion.

Les joueurs de Croci-Torti auraient pu inscrire le 2-0 à la 85e, mais le portier Silas Huber a magnifiquement repoussé la tête de Delcroix. Ce succès permet à Lugano de rester dans le sillage de St-Gall (2e) avec toutefois un match de plus.

A GC le derby des cancres

Dans le derby zurichois des cancres, Grasshopper a signé une victoire très importante (2-0) à Winterthour chez la lanterne rouge. L'ouverture du score est tombée à la 18e par le Danois Jonathan Asp Jensen. Il a en revanche fallu attendre la toute fin des arrêts de jeu pour le 2-0 signé Michael Frey (101e) d'un lob à mi-terrain alors que le gardien de Winterthour était venu soutenir l'attaque. A noter que Frey avait manqué un penalty quelques minutes auparavant.

GC se donne de l'air avec désormais huit points d'avance sur Winterthour en queue de classement.

/ATS
 

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