Lugano perd Hajdari, qui signe à Hoffenheim

Le FC Lugano a annoncé lundi le départ d'Albian Hajdari. Le défenseur central de 22 ans rejoint ...
Photo: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY

Le FC Lugano a annoncé lundi le départ d'Albian Hajdari.

Le défenseur central de 22 ans rejoint la Bundesliga, et plus précisément Hoffenheim. Il a signé un contrat de 'longue durée', a de son côté souligné le club allemand, sans plus de précisions.

Albian Hajdari avait rejoint le Cornaredo durant l'été 2022 en provenance de la Juventus Next Gen. Il est rapidement devenu un des meilleurs défenseurs du pays et une valeur sûre dans le système défensif des Bianconeri, se félicite le FC Lugano.

Le gaucher a disputé 110 matches officiels sous le maillot luganais, marquant 5 buts. Il a disputé deux finales de Coupe de Suisse consécutives (2023, 2024), et a fêté sa première sélection en équipe de Suisse 'A' le 25 mars dernier en amical face au Luxembourg.

/ATS
 

