Luka Jovic risque la prison en Serbie

L'attaquant du Real Madrid Luka Jovic risque la prison dans son pays d'origine, la Serbie. Il est soupçonné d'avoir enfreint les règles en vigueur pour contenir la pandémie de Covid-19.

Le ministère public a exigé six mois de prison, a rapporté l'agence de presse Tanjug. En vertu de la loi serbe, le tribunal doit maintenant décider s'il accepte les accusations portées à l'encontre de l'international serbe de 22 ans.

Luka Jovic s'était rendu en Serbie en mars après l'interruption du championnat d'Espagne. Alors qu'il aurait dû se placer en quarantaine domestique pendant deux semaines, il serait allé faire la fête à Belgrade selon certains médias. Il affirme pour sa part s'être simplement rendu à la pharmacie.

Jovic avait justifié et excusé son comportement à l'époque. 'Je suis vraiment désolé que certaines personnes n'aient pas fait leur travail et ne m'aient pas donné d'instructions précises sur la manière de me comporter pendant mon isolement', avait-il écrit sur les réseaux sociaux.

La chaîne publique RTS a rapporté que Luka Jovic avait la possibilité de payer une amende d'environ 30'000 euros. L'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort aurait cependant renoncé à cette option.

/ATS