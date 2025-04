Luka Modric devient actionnaire de Swansea, en 2e division anglaise

Le milieu de terrain croate du Real Madrid Luka Modric, Ballon d'Or 2018, est devenu actionnaire minoritaire et co-propriétaire de Swansea. Le club de Championship l'a annoncé.

'L'investissement de Luka dans le club est une reconnaissance de l'ambition et de la vision du club. Il jouera un rôle-clé en aidant le club à attirer l'attention du monde entier et à progresser tant sur le terrain qu'en dehors', a écrit Swansea dans un communiqué.

Le club, détenu par un consortium américain depuis 2016, n'a pas révélé le montant de l'investissement de la star croate de 39 ans.

'C'est une opportunité passionnante. Swansea a une identité forte, une communauté de supporters incroyable et l'ambition de rivaliser au plus haut niveau', a expliqué Modric dans le communiqué, ajoutant vouloir 'apporter (son) expérience' au club gallois, actuellement 12e de Championship et qui n'a pas évolué en Premier League depuis 2018.

Modric n'est pas le premier joueur du Real à investir dans un club ces derniers temps, Kylian Mbappé étant devenu actionnaire majoritaire du SM Caen (Ligue 2) et Vinicius Junior celui du FC Alverca (D2 portugaise).

En 13 saisons passées à Madrid, après quatre à Tottenham, Modric a remporté six fois la Ligue des champions et quatre fois le championnat. Son contrat arrive à expiration en fin de saison même s'il peut rester encore un an au Real. Capitaine de la Croatie, finaliste de la Coupe du monde 2018, il en est aussi le joueur le plus sélectionné (186).

Mercredi en quart de finale de Ligue des champions, le Real Madrid de Modric a pour mission de renverser la défaite 3-0 subie à Londres contre Arsenal la semaine dernière.

/ATS