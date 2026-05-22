Lukas Podolski (40 ans) met fin à sa carrière

Lukas Podolski mettra un terme à sa carrière à la fin de cette saison.

L'attaquant allemand de 40 ans a annoncé sa décision sur son compte Instagram. 'Un chapitre se termine, une nouvelle ère commence', a-t-il écrit.

'Poldi', qui a vécu le plus grand moment de sa carrière en devenant champion du monde en 2014 au Brésil avec la 'Mannschaft', est le quatrième international allemand le plus capé avec 130 sélections. Il est aussi le troisième meilleur buteur de l'histoire de son équipe nationale avec 49 réalisations.

Formé à Cologne et passé par le Bayern Munich, Arsenal, Galatasaray ou le Vissel Kobe au Japon, Podolski évolue actuellement en Pologne, le pays où il est né. Il disputera un dernier match samedi avec le Gornik Zabrze, dont il est devenu jeudi l'actionnaire majoritaire.

/ATS