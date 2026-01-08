Manchester City engage Antoine Semenyo

Manchester City renforce son secteur offensif. Le club a en effet engagé l'attaquant ghanéen Antoine Semenyo (26 ans), qui évoluait à Bournemouth.

Le montant du transfert est de 65 millions de livres (environ 69,7 millions de francs). Semenyo a signé un contrat allant jusqu'en 2031 avec les Citizens, chez qui il portera le maillot numéro 42.

Cette saison, l'international ghanéen a marqué 10 buts avec Bournemouth, où il évoluait depuis janvier 2023. Au total, il a inscrit 32 buts en 110 apparitions avec les Cherries.

/ATS