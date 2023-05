Manchester City prend ses aises

En disposant de Leeds (2-1), avec un doublé et un penalty raté d'Ilkay Gündogan, Manchester City a pris ses distances, dans la course au titre, sur Arsenal qui ne jouera que dimanche en Premier League

A trois jours de sa demi-finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid, le champion en titre a fait le minimum syndical face à un Leeds limité.

Avec 82 points, City a quatre longueurs d'avance sur les Gunners (2e), alors que les deux équipes ont joué le même nombre de matches.

Mais les Londoniens devront impérativement rapporter quelques chose de leur déplacement à Newacastle (3e), et de préférence les trois points, pour continuer à croire en leur chance de sacre.

L'arrivée sur le banc de Leeds de l'expert 'opération maintien', le très expérimenté Sam Allardyce, n'a pas permis de miracle pour le 17e du classement.

Plus que la décision de reléguer sur le banc le gardien titulaire français Illan Meslier pour titulariser Joel Robles, c'est le jeu bien plus prudent déployé par les Peacocks qui explique le semblant de solidité défensive retrouvée.

Malgré la grosse rotation effectuée par Pep Guardiola en vue de la C1 - Kevin de Bruyne et Erling Haaland ont tout de même joué 90 minutes - et un but adverse en fin de rencontre, la partie a été à sens unique.

/ATS