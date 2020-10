Manuel Akanji a ouvert la voie

Manuel Akanji a sonné l'heure de la révolte pour le Borussia Dortmund. De retour au jeu après avoir été positif au Covid-19, le Zurichois a ouvert la voie devant Schalke 04.

Le défenseur a débloqué les compteurs lors du succès 3-0 du BVB dans le 97e Revierderby. A la 55e, il a surgi sur un renvoi du gardien Frederik Römnnow après une frappe de Raphaël Guerreiro. Manuel Akanji a inscrit son deuxième but sous les couleurs du Borussia. Il avait marqué le 26 septembre 2018 contre Nuremberg. Erling Haaland (61e) et Mats Hummels (75e) ont également trouvé le chemin des filets pour donner à cette victoire un score conforme au scénario d'une rencontre à sens unique.

Par rapport à la défaite de mardi dernier à Rome contre la Lazio, Lucien Favre avait opté pour une défense à quatre. Dans la cage, Roman Bürki a été préféré à Marwin Hitz. Le Bernois a vécu un samedi bien paisible face à une équipe venue pour défendre le plus longtemps possible le 0-0 et qui reste désormais en Bundesliga sur une série de... 21 matches sans victoire.

A la faveur de ce succès, le BVB conserve sa deuxième place. Il accuse un point de retard sur le RB Leipzig, qui a battu le Hertha Berlin 2-1. Victorieux 5-0 de l'Eintracht Francfort grâce notamment au dixième triplé en Bundesliga de Robert Lewandowski, le Bayern est également à une longueur de Leipzig. Sa démonstration contre l'Eintracht a, toutefois, été ternie par la blessure d'Alphonso Davies. Le latéral canadien de 19 ans, souffre de lésions aux ligaments de la cheville droite. Son indisponibilité est évaluée entre six et huit semaines.

/ATS