Marseille remporte le Clasico au Parc

Paris peine en ce début de saison. Les Parisiens enchaînent un second revers en autant de matches et cette fois face à leur rival historique, l'OM, qui s'est imposé 1-0 au Parc.

Florian Thauvin a marqué l'unique but de la rencontre à la 31e. Les Olympiens remontent au 5e rang alors que le PSG se retrouve à une peu enviable 18e place. L'OM ne s'était plus imposé dans la capitale depuis 2011.

La rencontre, qui a duré plus de 100 minutes, s'est terminée par cinq expulsions entre la 97e et la 99e minute. Kurzawa, Paredes et Neymar sont rentrés au vestiaire avant côté parisien, alors que Amavi et Benedetto l'ont été côté marseillais.

A noter que les Franciliens devaient composer sans Icardi ni Mbappé, placés en quarantaine.

/ATS