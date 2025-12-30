Mbappé absent au moins trois semaines

Kylian Mbappé sera absent au moins trois semaines, a indiqué mercredi le Real Madrid dans un ...
Mbappé absent au moins trois semaines

Mbappé absent au moins trois semaines

Photo: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez

Kylian Mbappé sera absent au moins trois semaines, a indiqué mercredi le Real Madrid dans un communiqué. La star française souffre d'une entorse du genou gauche.

Le Real Madrid souligne dans son communiqué que son état serait réévalué prochainement. Mbappé est touché au ligament externe du genou, selon une source proche du joueur.

Le capitaine des Bleus, qui a passé une IRM mercredi, devrait rater plusieurs matches de championnat, mais aussi la Supercoupe d'Espagne du 7 au 11 janvier en Arabie saoudite et probablement la rencontre contre son ancien club, Monaco, en Ligue des champions le 20 janvier.

Depuis le début de la saison, le no 10 a enchainé les matches avec le Real Madrid, qui se repose sur lui offensivement ces dernières semaines. Le 20 décembre, il a égalé le record de Cristiano Ronaldo (2013) avec un 59e but inscrit en 2025.

/ATS
 

Actualités suivantes

Premier League: Arsenal domine Aston Villa 4-0

Premier League: Arsenal domine Aston Villa 4-0

Football    Actualisé le 30.12.2025 - 23:18

La FIFA songe à adapter la règle du hors-jeu

La FIFA songe à adapter la règle du hors-jeu

Football    Actualisé le 30.12.2025 - 16:13

Mondial: Infantino justifie le prix des places par la forte demande

Mondial: Infantino justifie le prix des places par la forte demande

Football    Actualisé le 30.12.2025 - 08:42

CAN 2025: le Maroc facilement qualifié pour les 8es de finale

CAN 2025: le Maroc facilement qualifié pour les 8es de finale

Football    Actualisé le 29.12.2025 - 22:06

Articles les plus lus

CAN 2025: le Maroc facilement qualifié pour les 8es de finale

CAN 2025: le Maroc facilement qualifié pour les 8es de finale

Football    Actualisé le 29.12.2025 - 22:06

Mondial: Infantino justifie le prix des places par la forte demande

Mondial: Infantino justifie le prix des places par la forte demande

Football    Actualisé le 30.12.2025 - 08:42

La FIFA songe à adapter la règle du hors-jeu

La FIFA songe à adapter la règle du hors-jeu

Football    Actualisé le 30.12.2025 - 16:13

Faits marquants 2025 : la relégation des SR Delémont

Faits marquants 2025 : la relégation des SR Delémont

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 09:44

Premier League: une délicieuse passe décisive pour Granit Xhaka

Premier League: une délicieuse passe décisive pour Granit Xhaka

Football    Actualisé le 28.12.2025 - 17:03

CAN: l'Algérie de Vladimir Petkovic au rendez-vous des huitièmes

CAN: l'Algérie de Vladimir Petkovic au rendez-vous des huitièmes

Football    Actualisé le 28.12.2025 - 23:08

Le Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku

Le Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku

Football    Actualisé le 28.12.2025 - 23:12

Faits marquants 2025 : la relégation des SR Delémont

Faits marquants 2025 : la relégation des SR Delémont

Football    Actualisé le 31.12.2025 - 09:44