Messi devrait débuter avec l'Inter Miami le 21 juillet

Lionel Messi devrait faire ses débuts avec l'Inter Miami le 21 juillet, a indiqué le propriétaire du club du championnat nord-américain (MLS), que le champion du monde argentin a choisi de rejoindre.

Dans un entretien avec le Miami Herald publié mardi, Jorge Mas a déclaré que Messi était susceptible de jouer son premier match avec l'Inter contre le club mexicain de Cruz Azul dans le cadre de la Leagues Cup, une compétition nord-américaine organisée conjointement par la MLS et la Fédération du Mexique de football.

Lionel Messi, 35 ans, a révélé le 7 juin son choix d'aller à Miami, après deux années passées au Paris SG. 'J'ai décidé que j'allais à Miami, je n'ai pas (un accord) conclu à 100% ou peut-être qu'il reste des choses à faire, mais nous avons décidé de poursuivre notre chemin là-bas (...) C'est le moment d'aller en MLS vivre le football d'une manière différente', avait affirmé le septuple Ballon d'Or aux journaux espagnols Diario Sport et Mundo Deportivo avant que l'Inter Miami ne confirme la nouvelle sur Twitter

Le Miami Herald, citant une source au fait des négociations, a révélé que Messi rejoignait le club pour un contrat de deux ans et demi et un montant maximal de 60 millions de dollars par an. Le contrat prévoit également une participation au capital du club 'à la fin de sa carrière de joueur', selon le journal.

Un avant et un après Messi

Pour le propriétaire de l'Inter Jorge Mas, l'arrivée de Messi en MLS sera un 'moment décisif' dans l'histoire du football aux États-Unis. 'Je pense qu'il y aura toujours un avant et un après Messi quand on parle du sport aux Etats-Unis', a-t-il affirmé au Herald.

'J'ai l'intime conviction que nous pouvons créer en Amérique du Nord et aux États-Unis, si ce n'est la plus grande ligue, l'une des deux plus grandes ligues du monde (...) La venue du plus grand joueur du monde est un événement important pour notre championnat et pour l'écosystème du football aux États-Unis. Lionel Messi vient dans ce pays pour gagner des titres et faire la différence', a t-il ajouté.

L'Inter Miami serait en pourparlers pour faire venir en Floride Sergio Busquets, l'ancien coéquipier de Messi à Barcelone alors que les noms d'autres joueurs ont circulé - comme ses anciens partenaires au Barça Jordi Alba et Luis Suarez, ou encore son compatriote Angel Di Maria.

'Nous avons préparé notre effectif pour l'arrivée de Messi en 2023, ce qui nous a laissé une énorme marge de manoeuvre', a indiqué Jorge Mas, qui envisage 'entre trois et cinq recrues supplémentaires'.

/ATS