Monaco: Denis Zakaria blessé aux adducteurs

L'AS Monaco devra se passer des services de son capitaine Denis Zakaria durant plusieurs semaines ...
Monaco: Denis Zakaria blessé aux adducteurs

Monaco: Denis Zakaria blessé aux adducteurs

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

L'AS Monaco devra se passer des services de son capitaine Denis Zakaria durant plusieurs semaines. Le milieu international suisse souffre d'une blessure aux adducteurs.

Des examens complémentaires doivent encore être effectués, a indiqué l'entraîneur Adi Hütter lors de la conférence de presse avant le match contre le Club Bruges en Ligue des champions. 'Je pense que Denis va manquer quelques semaines, voire un mois', a dit l'ancien entraîneur des Young Boys.

Zakaria (28 ans) risque donc aussi de ne pas être disponible pour le prochain rassemblement de l'équipe de Suisse. La sélection de Murat Yakin disputera ses deux prochains match de qualification de la Coupe du monde 2026 les 10 et 13 octobre, en Suède et en Slovénie.

/ATS
 

Actualités suivantes

Ligue des champions: menu alléchant ce soir

Ligue des champions: menu alléchant ce soir

Football    Actualisé le 18.09.2025 - 04:03

Ligue des champions: l'Inter de Sommer et Akanji s'impose

Ligue des champions: l'Inter de Sommer et Akanji s'impose

Football    Actualisé le 17.09.2025 - 23:05

Servette enlève le derby du Rhône, Lausanne stoppe l'hémorragie

Servette enlève le derby du Rhône, Lausanne stoppe l'hémorragie

Football    Actualisé le 17.09.2025 - 21:23

Benfica Lisbonne: Bruno Lage limogé

Benfica Lisbonne: Bruno Lage limogé

Football    Actualisé le 17.09.2025 - 10:35

Articles les plus lus

MLS: Inter Miami prend une petite revanche

MLS: Inter Miami prend une petite revanche

Football    Actualisé le 17.09.2025 - 08:07

Benfica Lisbonne: Bruno Lage limogé

Benfica Lisbonne: Bruno Lage limogé

Football    Actualisé le 17.09.2025 - 10:35

Servette enlève le derby du Rhône, Lausanne stoppe l'hémorragie

Servette enlève le derby du Rhône, Lausanne stoppe l'hémorragie

Football    Actualisé le 17.09.2025 - 21:23

Ligue des champions: l'Inter de Sommer et Akanji s'impose

Ligue des champions: l'Inter de Sommer et Akanji s'impose

Football    Actualisé le 17.09.2025 - 23:05

Ligue des champions: le PSG entame la défense de son titre

Ligue des champions: le PSG entame la défense de son titre

Football    Actualisé le 17.09.2025 - 04:19

MLS: Inter Miami prend une petite revanche

MLS: Inter Miami prend une petite revanche

Football    Actualisé le 17.09.2025 - 08:07

Benfica Lisbonne: Bruno Lage limogé

Benfica Lisbonne: Bruno Lage limogé

Football    Actualisé le 17.09.2025 - 10:35

Servette enlève le derby du Rhône, Lausanne stoppe l'hémorragie

Servette enlève le derby du Rhône, Lausanne stoppe l'hémorragie

Football    Actualisé le 17.09.2025 - 21:23

Ligue des champions: 4-4 entre la Juve et Dortmund

Ligue des champions: 4-4 entre la Juve et Dortmund

Football    Actualisé le 16.09.2025 - 23:01

Super League: derby du Rhône critique pour Servette

Super League: derby du Rhône critique pour Servette

Football    Actualisé le 17.09.2025 - 04:17

Ligue des champions: le PSG entame la défense de son titre

Ligue des champions: le PSG entame la défense de son titre

Football    Actualisé le 17.09.2025 - 04:19

MLS: Inter Miami prend une petite revanche

MLS: Inter Miami prend une petite revanche

Football    Actualisé le 17.09.2025 - 08:07